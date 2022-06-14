Война и мир Михаила Фридмана. Что происходит с бизнесом последнего крупного российского инвестора в Украине 14 июня, 14:10 Сюжет Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Михаил Фридман призвал остановить войну, но остается под санкциями (Фото:Игорь Эммерих)

Совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман не устает повторять, что он против войны России в Украине. Пока это не помогает его украинскому бизнесу



Российская агрессия в Украине дорого стоит одному из самых богатых россиян, бывшему львовскому школьнику, Михаилу Фридману. Вместе с партнерами по Альфа-Групп — экс-киевлянином Герман Ханом и Петром Авеном — сразу после начала войны Фридман попал в санкционные списки Великобритании и ЕС. А уже весной его бизнес привлек внимание украинских контролирующих органов.

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Как следствие, в мае Фридман с партнерами были вынуждены отстраниться от юридического влияния на украинский Альфа-Банк. А в середине июня украинские силовики и суд, похоже, лишили его права распоряжаться бизнесом по производству минеральной воды. Без внимания правоохранителей и регуляторов пока остается крупнейший бизнес Фридмана в Украине — телекомоператор Киевстар.

О чем Фридман может договариваться с украинскими властями и что лежит на чаше весов, между которыми ему приходится выбирать?

Вода на 10 миллиардов

Бюро экономической безопасности 13 июня объявило об аресте корпоративных прав компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежавшей неназванному российскому олигарху.

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