Работник НАБУ, родственники в России. Что известно об Александре Цивинском, который может возглавить БЭБ

Комиссия по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности выбрала победителем Александра Цивинского. Его кандидатуру еще должен утвердить Кабмин

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.

Согласно законодательству, в случае равного количества голосов решающими являются голоса международных экспертов. Таким образом, именно Цивинский был определен победителем. Согласно процедуре, у правительства есть до 10 дней для официального утверждения его кандидатуры. Заседание Кабинета Министров, на котором могут принять это решение, запланировано на 25 июня.

Родственники в России