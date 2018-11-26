Акции украинских компаний обвалились на фондовых биржах Лондона и Варшавы

Курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается утром в понедельник после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.

Как передает Интерфакс-Украина, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник упали на 2,14% – до GBP1,871.

Согласно данным на сайте биржи, в первые минуты торгов в понедельник они просели более чем на 1,6%. Затем они несколько отыграли падение – менее чем до 1%, однако спустя 10 минут после начала торгов вновь продолжили дешеветь.

Курс акций МХП на LSE также снизился с открытия на 0,94% - до $10,50 за штуку.

На Варшавской фондовой бирже в понедельник акции Кернел сначала были стабильны, однако спустя 20 минут после открытия они также просели на 1,44% – PLN54,7 за штуку.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов. В понедельник, 26 ноября, движение гражданских судов в Керченском проливе возобновили.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Позже стало известно, что движение гражданских судов в Керченском проливе возобновлено.

В НБУ считают, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы. В МВФ заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной после введения военного положения.

Позже стало известно, что евробонды Украины резко упали из-за российской агрессии в Азовском море.