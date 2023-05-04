СБУ сообщила об аресте «скрытых» недвижимых объектов Новинского. Что с ними будет?

4 мая, 21:00
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NV Премиум
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Вадим Новинский не интересуется бизнесом (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Вадим Новинский не интересуется бизнесом (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Автор: Александра Некращук

Суд арестовал 230 объектов — от отеля Park Inn by Radisson Troyitska, морского торгового порта Очаков до торговых центров Амстор. Активам грозит передача АРМА и продажа

Недвижимые активы миллиардера Вадима Новинского арестованы, сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 4 мая. «За причастность к пособничеству стране-агрессору», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о 230 объектах стоимостью 10,5 млрд грн, которыми, как утверждает спецслужба, Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вадим Новинский Амстор

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