СБУ сообщила об аресте «скрытых» недвижимых объектов Новинского. Что с ними будет? 4 мая, 21:00 Сюжет NV Премиум Вадим Новинский не интересуется бизнесом (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Суд арестовал 230 объектов — от отеля Park Inn by Radisson Troyitska, морского торгового порта Очаков до торговых центров Амстор. Активам грозит передача АРМА и продажа

Недвижимые активы миллиардера Вадима Новинского арестованы, сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 4 мая. «За причастность к пособничеству стране-агрессору», — говорится в сообщении ведомства. Речь идет о 230 объектах стоимостью 10,5 млрд грн, которыми, как утверждает спецслужба, Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.

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