Прощай, Газпром. Российские компании уходят с международных фондовых бирж 6 мая, 16:16 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Воздушный шар Газпром (Фото:Gazprom via Twitter)

Российские эмитенты акций и других ценных бумаг из-за военного вторжения РФ в Украину вынуждены прекратить сотрудничество с иностранными фондовыми биржами. Первым станет Газпром. Какие последствия ожидают экономику РФ?

Ценные бумаги десятков российских компаний на протяжении многих лет котировались на мировых фондовых площадках и пользовались спросом у инвесторов. Но после вторжения Российской Федерации на территорию Украины такой инструмент инвестирования может полностью исчезнуть. 5 мая был последний день, когда российские эмитенты ценных бумаг должны были подать заявки в правительство РФ о сохранении листинга своих депозитарных расписок на мировых фондовых биржах. Среди них был российский газовый монополист Газпром. Но он получил отказ от правительственной комиссии и уже готовится к делистингу. То есть, его ценные бумаги будут недоступны на иностранных фондовых биржах.

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НВ Бизнес разбирался, что произошло и как это повлияет на российский бизнес и инвесторов в ценные бумаги.

«Крупные русские компании многие годы имели доступ к ведущим биржам мира, прежде всего в Нью-Йорке и Лондоне, где торговались их акции. Как правило, это было параллельное обращение, акции торговались в России за рубли, а заграницей в долларах. Такая практика остается распространенной для многих стран, так как дает доступ компаниям к крупнейшему в мире рынку капитала», — говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Если на российской фондовой бирже торговались акции, то на иностранных — депозитарные расписки. (GDR или ADR). Это разновидность ценных бумаг (ЦБ), номинированных в иностранной валюте, которые можно конвертировать в акции, номинированные в национальной валюте. Ключевое отличие для инвестора — юрисдикция. Гораздо удобнее и безопаснее торговать на Лондонской бирже в рамках английского права, чем на московской с изменчивым местным законодательством.

Похоже, что инвесторы в ЦБ тех российских компаний, которые не получат правительственное согласие на продление программ депозитарных расписок, станут собственниками именно акций, номинированных в рублях, и которые обращаются на российской фондовой бирже.

Почему это происходит?

Многие российские компании разместили свои ценные бумаги на фондовых биржах Нью-Йорка, Лондона, Сингапура и т. д. Но после военного вторжения России на территорию Украины их котировки обрушились. Так, на Лондонской фондовой бирже (LSE) 2 марта 2022 г. стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента, расписки Газпрома подешевели на 89%, ЛУКОЙЛ — на 97,2%, Норникеля — на 37%, Роснефти — на 70,4%, Новатек — на 91% и т. д.

После этого LSE приостановила торги бумагами 27 российских компаний. А в России оперативно подготовили и приняли закон о запрете размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках. Он вступил в силу с 27 апреля 2022 года. До 5 мая эмитенты, которые хотели бы сохранить листинг, должны были подать соответствующие документы правительству.

Известно, что свои обращения представили Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, ритейлеры Лента и Магнит, нефтегазовая компания Новатек и другие. Они ждут решения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за выполнением иностранных инвестиций.

Что будет, если российские чиновники не разрешат сохранить листинг? «Доступа к западным деньгам, как это было раньше, у них больше не будет. Этот процесс будет иметь долгосрочные последствия. Прежде всего уже пострадали инвесторы в эти акции. Все годы акции российских эмитентов выглядели недооцененными по сравнению с компаниями из других стран. Это объяснялось рисками страны — сначала коррумпированностью и отсутствием верховенства права, после 2014 г. еще и геополитическими рисками. Они реализовались сполна в 2022 году», — говорит Михаил Демкив. Инвесторы потеряли очень много. Например, акции Сбербанка торговались в Лондоне осенью 2022 года по $20, после вторжения и санкций их стоимость снизилась до нескольких центов.

Похоже, Газпром станет первой российской компанией, которая полностью покинет иностранные фондовые площадки. Сегодня российский газовый монополист сообщил, что это произойдет 31 мая 2022 года. Наибольшая доля газпромовских ADR в свободном обращении была зафиксирована в 2011 году — 28,8% от уставного капитала. К 2021 году она сократилась до 16,42%.

Большая часть этих ценных бумаг будет переведена на российские фондовые площадки. «Одноразовый заработок в десятки миллионов долларов будут иметь те западные компании, которые будут заниматься переводом российских акций с западных площадок, где они больше не торгуются, назад в Россию», — говорит Демкив.

А вот для российского рынка такой приток акций уже стал проблемой в марте этого года. «Все же местный финансовый рынок был достаточно развит, и миллионы россиян инвестировали в рынок акций через местных брокеров. Это средний класс и выше, уже потерявший миллиарды долларов», — рассказывает аналитик группы ICU. Стоимость ценных бумаг компаний, в которые они вложились, снизилась.

Чтобы смягчить удар для бизнеса и частных российских инвесторов, акции компаний начал выкупать Фонд национального благосостояния. О рыночности таких операций говорить не приходится. Если раньше можно было иметь достаточно четкую стоимость акций Сбербанка, то сейчас она «нарисована». «Ведь ее определяет не свободный рынок, а большое количество ограничений и государственных интервенций. Но даже в таких условиях цена того же Сбербанка с начала года снизилась почти на 60%», — напоминает Демкив.

Можно предположить, что увеличение предложения акций российских эмитентов на фондовых биржах РФ (после делистинга на иностранных площадках) приведет к дальнейшему уменьшению капитализации и потерям частных инвесторов.

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