Аграрный комитет рекомендовал Раде продлить запрет на продажу сельхозземель до 2020 года Сегодня, 18:17 30 Цей матеріал також доступний українською Аграрный комитет рассмотрел 16 зарегистрированных законопроектов, выбрав из них "оптимальный" Фото: Олег Кулініч/Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал парламенту принять законопроект о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Об этом сообщил глава комитета, депутат Верховной Рады Олег Кулинич.

По словам Кулинича, аграрный комитет во вторник рассмотрел 16 зарегистрированных законопроектов относительно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Все они предлагали разные даты снятия моратория - от 22 апреля 2019 до 1 января 2030 года.

Глава комитета отметил, что оптимальным сроком продления моратория он считает один год, как предлагается законопроектом № 9355-5.

"Как председатель земельного подкомитета я предложил поддержать законопроект №9355-5 и рекомендовать Верховной Раде принять его в целом как закон, что и было поддержано Аграрным комитетом", - написал он.

Законопроект предусматривает что Кабмин до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кулинич добавил, что общество в целом негативно настроено по отношению к свободному обращению земель.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вне зависимости от решений Верховной Рады касательно продления моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, он будет фактически действовать до принятия закона об обороте земель.