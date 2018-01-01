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Аграриям на треть сократили программу господдержки

Сегодня, 09:53
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Общая сумма господдержки АПК в 2018 году сократится на 2 млрд грн

Фото: pixabay / Munruthel

Верховная Рада приняла закон с изменениями в государственный бюджет на 2018 год, который сокращает финансирование по трем программам поддержки АПК в целом на 2,1 млрд грн – до 4,2 млрд грн.

Соответствующее изменение содержится в принятом во втором чтении и в целом законе №9369 с технико-юридическими правками, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, финансирование по бюджетной программе поддержки отрасли животноводства уменьшается на 979 млн грн - до 3 млрд грн, поддержки фермерских хозяйств – на 850 млн грн, до 150 млн грн, поддержки сельхозтоваропроизводителей – на 250 млн грн, до 695 млн грн.

"Мы выступаем категорически против таких изменений. Те 2 млрд грн, что якобы "сэкономило" правительство, должны быть выплачены аграриям. "Экономия" же возникла исключительно в результате безобразного механизма распределения средств, который фактически оставил сельхозпроизводителей без государственной помощи. Все крупнейшие аграрные ассоциации еще в прошлом году предупреждали, что все именно так и будет", – прокомментировал решение парламента заместитель главы Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов.

Министерство аграрной политики и продовольствия по состоянию на 30 ноября 2018 года направило аграриям 2,6 млрд грн из 6,3 млрд грн, выделенных из бюджета на господдержку агропромышленного комплекса в этом году, что составило 41%.

Напомним, принятым законом Рада также перераспределила ряд расходов, в частности, увеличила финансирования пенсий на 10,8 млрд грн.

Теги:   Бюджет Аграрии АПК Верховная Рада Закон

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