Агентство Moody's улучшило суверенный рейтинг Украины Сегодня, 16:43 291 Цей матеріал також доступний українською Рейтинг в национальной и иностранной валютах повышен с Caа2 до Caa1

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Украины в национальной и иностранной валютах с Caа2 до Caa1.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

При этом прогноз рейтинга Украины изменен с "позитивного" на "стабильный".

Кроме того, на уровне Ca подтвержден рейтинг по еврооблигациям, выпущенным в ходе реструктуризации в 2015 году.

Как указывает агентство, основными причинами улучшения рейтинга Украины стали:

Ожидаемое улучшение внешней конъюнктуры как следствие новой договоренности по [кредитной] программе Stand-by, достигнутой с МВФ, включая вероятность возобновления доступа к рынкам капиталов, что уменьшает риск дефолта. Недавно принятые реформы, которые, как ожидает Moody's, будут способствовать постепенному снижению уровня коррупции – "одной из главных слабостей страны" в кредитных рейтингах. Нарастающее улучшение устойчивости Украины в продолжающемся конфликте с Россией.

Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш на сумму в $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Речь идет о программе кредитования Stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года. Общий обьем новой 14-месячной программы - $3,9 млрд.

Таким образом, из-за поступления 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд) международные резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря. Это пятилетний рекорд: в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.