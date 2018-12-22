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Агентство Moody's улучшило суверенный рейтинг Украины

Сегодня, 16:43
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Рейтинг в национальной и иностранной валютах повышен с Caа2 до Caa1

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный рейтинг Украины в национальной и иностранной валютах с Caа2 до Caa1.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

При этом прогноз рейтинга Украины изменен с "позитивного" на "стабильный".

Кроме того, на уровне Ca подтвержден рейтинг по еврооблигациям, выпущенным в ходе реструктуризации в 2015 году.

Как указывает агентство, основными причинами улучшения рейтинга Украины стали:

  1. Ожидаемое улучшение внешней конъюнктуры как следствие новой договоренности по [кредитной] программе Stand-by, достигнутой с МВФ, включая вероятность возобновления доступа к рынкам капиталов, что уменьшает риск дефолта.
  2. Недавно принятые реформы, которые, как ожидает Moody's, будут способствовать постепенному снижению уровня коррупции – "одной из главных слабостей страны" в кредитных рейтингах.
  3. Нарастающее улучшение устойчивости Украины в продолжающемся конфликте с Россией.

Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш на сумму в $1,4 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Речь идет о программе кредитования Stand-by, которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.  Общий обьем новой 14-месячной программы - $3,9 млрд.

Таким образом, из-за поступления 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд) международные резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря. Это пятилетний рекорд: в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

 

Теги:   Экономика Украины Moody's Прогноз Рейтинг

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