Агентство Fitch обновило рейтинги Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и местной валюте на уровне B- с прогнозом рейтингов "стабильный".

Об этом сообщается на сайте агентства.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и местной валюте подтверждены на уровне B, "страновый потолок" (риск ограничения перевода иностранной валюты за рубеж и конвертируемости валюты правительством рейтингуемой страны) подтвержден на уровне B-.

Рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины подтвержден на уровне B-, краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте - на уровне B.

"Несмотря на значительный прогресс в области макростабилизации, энергетики, пенсий и борьбы с коррупцией, политические риски для повестки дня реформ связаны с раздробленными политическими силами, ростом популистских голосов и медленным восстановлением после глубокого кризиса. Президентские и парламентские выборы запланированы на 2019 год, что увеличит политическую стоимость реформ", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что агентство Fitch сделало унизительный прогноз для Украины.