В приоритете — проекты «выживания». Чем занимается Агентство восстановления Мустафы Найема — деньги, цели и тысячи новых объектов после войны 4 мая, 13:00 NV Премиум Мустафа Найем, возглавил в январе госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (Фото:facebook.com/agency.for.restoration/photos)

В новом ведомстве NV рассказали, как общественность и доноры смогут следить за проектами восстановления, сколько нужно на восстановление и какие объекты будут строиться в этом году, несмотря на военные действия.

В январе вице-премьер Александр Кубраков объявил о создании Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, которому поручили отвечать за реализацию проектов восстановления страны.

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Новое учреждение создали на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Укравтодора, возглавил его заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

С начала работы агентства прошло почти пять месяцев. Чем оно занимается и что планирует? NV задал несколько вопросов агентству Найема и получил письменные ответы. Мы выбрали из них самое главное.

Спойлер: работы много. Ключевые задачи: строительство жилья и бомбоубежищ, текущие ремонты дорог и мостов. Что еще?







С чего началась работа вашего ведомства?

В первые дни войны необходимо было обеспечить транспортное сообщение. Сразу после деоккупации областей — расчищали дороги и улицы населенных пунктов, а возле разрушенных мостов возводили временные переправы. С конца прошлого года были привлечены к защите объектов энергетической инфраструктуры.

В январе 2023 состоялась формализация по расширению зоны ответственности. Одна из первых задач Агентства — общение с ВГА наиболее пострадавших регионов, где собираются данные разрушенных объектов и масштабов разрушений.

Во-вторых, начали с реформирования региональных служб восстановления, которые будут организовывать весь процесс.

И в-третьих, уделяем пристальное внимание процедурам контроля и аудита. Наиболее важное — обеспечить прозрачность процедур закупок.

