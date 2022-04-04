Абрамович, Авен, Фридман, Дерипаска, Ротенберги. Новая Зеландия ввела санкции против 36 россиян 4 апреля, 12:19 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Новая Зеландия объявила о добавлении в санкционный список 36 российских олигархов, глав госкомпаний и членов их семей из-за войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Обновленный список опубликован на сайте министерства иностранных дел Новой Зеландии.

«В этот список вошли некоторые из самых богатых бизнесменов России, а также председатели и руководители ряда крупнейших российских компаний. Они не смогут поехать в Аотеароа в Новой Зеландии, перевести сюда активы или использовать наши финансовые системы, чтобы скрыться от санкций, введенных другими странами», — заявила глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута.

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Санкции введены против владельца Millhouse Capital и британского ФК Челси Романа Абрамовича; совладельцев Альфа-Груп Петра Авена и Михаила Фридмана; главы корпорации Ростех Сергея Чемезова и членов его семьи; основателя Русала Олега Дерипаски; главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева; руководителя Газпрома Алексея Миллера; олигарха Аркадия Ротенберга и членов его семьи; основателя и главы Ренова Виктора Вексельберга; основателя USM Holdings Алишера Усманова и других россиян.

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C начала вторжения РФ в Украину США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и другие страны ввели несколько пакетов жестких санкций против России. Страны Запада, в частности, заморозили половину валютных резервов российского центробанка и отключили семь российских банков от SWIFT.

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