В Госстате заявили о существенном росте украинской экономики

Рост ВВП в первом квартале к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,9%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в январе-марте 2018 года увеличился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Кроме того, рост ВВП в первом квартале к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора составил 0,9%.

Напомним, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как рост за предыдущий 2016-йгод составлял 2,4%.

При этом, НБУ оценил рост реального ВВП Украины в 2017 году в 2,1%.