В ЕС решили ужесточить контроль над банковскими счетами

Постпреды стран Евросоюза согласовали позицию на переговорах с Европарламентом о доступе правоохранительных органов к финансовой информации.
Об этом сообщил Совет ЕС, передает Интерфакс-Украина.
Цель новой директивы в том, чтобы компетентные правоохранительные органы могли получать прямой и немедленный доступ к информации, относящейся к банковским счетам, и изучать ее в целях предупреждения или обнаружения нарушений уголовного характера, а также проведения соответствующих расследований.
"Преступники, у которых есть банковские счета в одной или нескольких странах, могут переводить средства в течение нескольких часов. Правоохранительным органам необходим прямой и быстрый доступ к финансовой информации, чтобы иметь возможность осуществлять расследования в отношении таких средств и замораживать их до перевода", - сказал министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Австрии Герберта Кикла.
По его словам, предлагаемые новые правила установят ясный юридический порядок, разрешающий доступ к такой информации и обмен ею.
В Брюсселе считают, что такие меры необходимы для усиления борьбы против терроризма и крупной преступности.
Отмечается, что ныне существующая директива ЕС по предупреждению отмывания денег уже требует от государств-членов ряда мер, "позволяющих в приемлемое время идентифицировать лиц, имеющих банковские счета и ячейки", а также обеспечивающих определенный доступ к банковской информации подразделениям финансовой разведки.
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