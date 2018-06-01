Решение о переподчинении ГФС напрямую Кабмину принято с нарушениями - Данилюк

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Данилюк выступает против переподчинения ГФС
Фото: пресс-служба Кабинета министров

Данилюк выступает против переподчинения ГФС

Кабинет министров Украины принял решение о переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую себе с нарушениями.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире Радио НВ.

Кроме того, министр выступил против подчинения ГФС и заявил, что не позволит этих действий.

"Если поговорить с министрами, то такое решение не было принято, но оказывается, что оно было принято. Это также сигнал недоверия работы в команде. Я в принципе против подчинения, потому что это неправильно. Но я не позволю, чтобы оно было обнародовано, я уверен, что правительство его отменит. Потому, что оно было принято с нарушением регламента, и оно юридически не имеет права на существование", -  сказал он.

Напомним, 29 мая в статье Зеркала недели. Украина  сообщалось о том, что Кабмин проголосовал за переподчинение ГФС напрямую себе. Кроме того, Кабмин также исключил Минфин из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые направляются на рассмотрение правительства.

 

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