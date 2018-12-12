Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
Ярослава Авраменко
Что делать заемщикам во время военного положения
Виктор Довгань
Как решить вопрос разрешений на транзит грузов через Польшу
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками

Экс-министр финансов Данилюк: СБУ "крышует" контрабанду, бюджет недополучает 100 млрд гривен

Сегодня, 15:24
134
Цей матеріал також доступний українською

Данилюк оценил потери госбюджета от контрабанды и дефектной налоговой политики

Недопоступления в госбюджет Украины из-за контрабанды составляет больше 100 млрд гривен, а ее "крышеванием" занимается Служба безопасности, заявил экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью LB.ua.

"СБУ – главная "крыша" контрабанды. Исторически всегда была. Фактически у них таможенники все на крючке висят. То есть они знают, где и сколько кто украл. Если говорить о контрабанде, то побороть ее на самом деле достаточно просто. И мы можем оперативно увеличить доходы бюджета больше чем на 100 млрд грн", - пояснил он.

Бывший глава Минфина также сообщил, что в целом из-за контрабанды и дефектной налоговой политики Украина теряет около 400 млрд гривен поступлений.

"Мы делали сравнение с другими странами – сколько бы мы могли получить, если бы эффективно работала ГФС. Вышла сумма около 400 млрд грн. Но нигде налоги на все 100% не собирают", - добавил он.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 13:22

article_img
Снова в игре. Насиров рассказал, когда приступит к работе и какую получил компенсацию за "прогул"

Читайте также

Украина

Сегодня, 11:17

article_img
Мир и Украина в 2019 году. Что изменится уже завтра
Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
97
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5265
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
3588
Дмитрий Лисицкий - фото
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы
1937
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15771
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7025

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться