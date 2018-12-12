Экс-министр финансов Данилюк: СБУ "крышует" контрабанду, бюджет недополучает 100 млрд гривен Сегодня, 15:24 134 Цей матеріал також доступний українською Данилюк оценил потери госбюджета от контрабанды и дефектной налоговой политики

Недопоступления в госбюджет Украины из-за контрабанды составляет больше 100 млрд гривен, а ее "крышеванием" занимается Служба безопасности, заявил экс-министр финансов Александр Данилюк в интервью LB.ua.

"СБУ – главная "крыша" контрабанды. Исторически всегда была. Фактически у них таможенники все на крючке висят. То есть они знают, где и сколько кто украл. Если говорить о контрабанде, то побороть ее на самом деле достаточно просто. И мы можем оперативно увеличить доходы бюджета больше чем на 100 млрд грн", - пояснил он.

Бывший глава Минфина также сообщил, что в целом из-за контрабанды и дефектной налоговой политики Украина теряет около 400 млрд гривен поступлений.

"Мы делали сравнение с другими странами – сколько бы мы могли получить, если бы эффективно работала ГФС. Вышла сумма около 400 млрд грн. Но нигде налоги на все 100% не собирают", - добавил он.