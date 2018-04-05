Другие страны это проходили: Порошенко считает трудовую миграцию шагом к интеграции с ЕС

По словам Порошенко, работодатели часто жалуются на недостаток рабочей силы

Президент Украины Петр Порошенко считает, что трудовая миграция из Украины является нормальным процессом интеграции страны в европейский рынок труда, который проходили страны-соседи.

Об этом заявил на совещании по вопросам децентрализации в Виннице.

"Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС предусматривает свободное движение капиталов, услуг, товаров, рабочей силы. Украина становится частью европейского рынка труда... Это нормальный процесс, другие страны это проходили", - сказал президент.

Порошенко также отметил, что украинские работодатели чаще жалуются на недостаток рабочей силы. "Уже нет проблемы безработицы, есть проблема с точностью до наоборот. Понятно, что это средняя температура по палате – где-то людям негде работать, а где-то на квалифицированную рабочую силу охотятся рекрутеры, в том числе и иностранные", - добавил он.

Кроме того, Порошенко отметил, что детенизация зарплат и их повышение станут главными инструментами прекращения оттока рабочей силы. Президент напомнил, что в Киеве в феврале средняя заработная плата достигла более 14 тыс. грн.

"Работодатели должны платить людям больше, платить легально, чтобы у них было меньше желания ехать за границу", - добавил он.

Напомним, сегодня, 5 апреля Министерство социальной политики заявило, что прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.