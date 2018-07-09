Dragon Capital избавилась от большей части акций Украинской биржи

Dragon Capital продала более половины своих акций Украинской биржи

Чешская Dragon Capital s.r.о. сократила свою долю в Украинской бирже (УБ) с 20,8% до 9,9%.

Об этом сообщила фондовая площадка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Условия сделки и покупатель ценных бумаг не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) намерена купить более 25% акций украинской фондовой биржи ПФТС.

В 2016 году Московская биржа (МБ) вышла из капитала фондовой площадки Украинская биржа: в начале февраля Dragon Capital s.r.о. (Чехия) выкупила у нее 4,9 тыс. акций украинской биржи (19,9% ценных бумаг), после чего 9 марта инвестгруппа Универ Капитал выкупила остальные 23% акций біржі в собственности МБ. В том числе группа Универ Капитал выкупила 100% акций Украинского биржевого холдинга, которому принадлежало 20,6% акций биржи и примерно 3% акций биржи напрямую.

В начале 2017 года Dragon Capital докупила 0,8% акций УБ, увеличив свою долю в фондовой площадке до 20,8%.

Напомним, что в конце мая СНБО расширила список "антироссийских" санкций. В перечень попала Московская биржа. Санкциями, в частности, украинским компаниям запрещено использовать программное обеспечение Московской биржи - электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts.

5 июня фондовая биржа попросила Порошенко отменить "антироссийские" санкции в части использования биржевых торговых систем и намерен создать дочернюю товарную биржу.

С 18 июня 2018 года Украинская биржа приостановила торговлю в режиме безадресных заявок всеми ценными бумагами.

Украинская биржа учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.