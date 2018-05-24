Делегировать и не отвлекаться. Топ-менеджер Socar Energy Ukraine о том, как соблюдать work-life баланс

Руководитель HR-департамента компании Socar Energy Ukraine Елена Макарчук делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Я бы не давала себе никаких советов, ведь все мои ошибки и сомнения, тот или иной мой выбор или путь, сделали меня такой, какая я есть, и привели меня именно туда, где я нахожусь сейчас – это мое место, которое делает меня счастливой, и я принимаю его от жизни с благодарностью.

Единственное, что я расплескала – я не успела "дообнять" своих родителей, которых безумно люблю и благодаря поддержке которых я научилась видеть мир раскрытыми глазами.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Во время первой встречи с кандидатом, очень важно оценить не только то, насколько он подходит на должность, но и то, насколько Компания (ценности, культура) подходит кандидату. И именно готовность обеих сторон "быть, а не казаться", является залогом успеха правильного выбора.

Для нас важно, чтобы сотрудник был готов прикладывать усилия и всегда делал "чуть больше", чем от него ожидают. Важно, когда человек говорит просто, но делает сложные вещи. Когда всегда следует принципу: задача-действие-результат.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

У очень многих украинских и зарубежных компаний есть чему поучиться. Но я осторожно отношусь к различным примерам успеха и всегда более внимательна к поражениям. Так как каждый успех – это не моментальный результат, а длительная ежедневная работа, череда ошибок, проб и рискованных решений.

Лично для меня, всегда являются примером больше люди, чем компании, так как именно они делают компании живыми.

© Good Wine

Если оценивать украинские компании, с моей точки зрения, как потребителя: я люблю Good Wine – за сервис и уникальность формата, Планету Кино за "помешанность" на клиентоориентированности, Сильпо – за постоянное совершенствование процессов, за ультра-фреш и уникальные предложения собственного импорта.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Из последних книг, которые "зацепили":

© nastyacheto via Instagram

Шантарам Грегори Робертса. Я читала ее относительно долго, но впечатления от книги всегда были острыми: от заинтересованности до раздражения. Так как книга автобиографична и слишком открыта эмоционально, она заставила меня задуматься над теми вещами, которых, возможно, я сознательно избегала в своей жизни. Книга была очень сложной для меня эмоционально, возможно, поэтому и впечатлила.

© ozon.ru

История менеджера Джека Уэлча. Это искренняя и откровенная история, в которой автор рассказал о самом себе. Хотя книга относится к бизнес-литературе, для меня она как раз была о конкретном человеке, честном, упорном, искренне любящим родных и коллег, требовательном к себе и другим. Впечатлила масштабность того, что у него получилось, несмотря на сложности и ошибки.

Кадр из фильма Лучшее предложение / © Warner Bros.

Если говорить о любимых фильмах, я недавно открыла для себя европейский кинематограф. Эти картины не столь популярны в мире, как голливудские, но они удивительные, они настоящие. На первый взгляд, по проблематике, они далеки от бизнес-среды, но только на первый взгляд. Чем бы ты ни занимался, невозможно добиться успеха, если ты не увлечен и не вдохновлен тем, что ты делаешь или тем, что тебя окружает. Первые две картины, которые меня впечатлили – Вторая жизнь Уве и Лучшее предложение. Они очень ярко отображают, как важно несмотря ни на что, быть искренним и преданным во всем, что ты делаешь в жизни: в работе, в отношениях, в ценностях и в любви.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Для меня музыка – это очень важная составляющая моей жизни. Мое "зацепило" зависит всегда от места и настроения, получаю истинное удовольствие, начиная от Гребенщикова, B.B. King и ZAZ – до Бумбокс и Без обмежень.

Но поделюсь двумя событиями этой весны, на которые попала совершенно случайно, но которые глубоко тронули. Первый – 17-й Джаз-фестиваль Єдність, на котором открыла для себя (к стыду своему, я не большой любитель джаза) джазмена Владимира Соляника и крымско-татарского гитариста Энвера Измайлова. Соляник поразил манерой спонтанной импровизации и умением балансировать в "любых" джазовых тонах, проявляя собственную сиюминутную эмоцию. Измайлов - виртуозной игрой, молодостью азарта исполнения. В программе концерта не планировалась совместная импровизация, но то, что они сделали в конце концерта втроем с норвежским гитаристом и спонтанным вокалом Валерия Чегляева, заставило меня навсегда полюбить джаз. Они не играли – они жили, шутили, любили и взрывали музыкой эмоции. А с учетом того, что это звучало со сцены Национального академического театра оперетты – это звучало еще и джазово вызывающе. Это было очень круто.

Второй – клубный концерт Сергея Бабкина. До концерта, я слышала только несколько его песен и на концерт шла без особого энтузиазма. Бабкин поразил отличным звуком, профессионализмом и безумно глубокими текстами песен. А зацепил до глубины – своей открытостью, грандиозной самоотдачей со сцены, оголенными эмоциями и честностью. Светлый и искренний. Для меня это было – браво.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Смартфон – это то, что срослось уже с рукой и головой и без этого симбиоза никак нельзя. Это мини-офис, который мне помогает максимально все успевать. Три основных приложения: Trello, Telegram, Apple Music

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Мне сложно давать советы, так как пока у меня плохо получается соблюдать баланс. Как правило, работе я отдаю больше времени, чем семье. Проявлять заботу о балансе личной жизни и работы – это то, чему я сейчас старательно учусь. Стараюсь придерживаться твердо несколько правил:

Устанавливаю список приоритетов в повседневной работе, чтобы постоянно не разрываться на "пожарные" ситуации.

Не углубляюсь в детали по каждому вопросу там, где могу делегировать, не теряя полного обзора в целом по каждой ситуации.

Стараюсь, находясь дома в выходные дни, не заниматься рабочими вопросами. А находясь на работе – не отвлекаться на семейные вопросы. Ведь внимательность и отзывчивость в отношениях с семьей так же важна, как и профессиональная компетентность. Так же с уважением отношусь к личному времени моих подчиненных и коллег.

Учусь прислушиваться к себе, делая паузы и "зависая", позволяя себе временные передышки, до того, как наваливается безумная усталость.