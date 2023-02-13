Последствия землетрясений. В Турции выдали более сотни ордеров на арест из-за некачественной застройки
Последствия землетрясения в Хатае, Турция (Фото:REUTERS/Umit Bektas)
В Турции выдали более 130 ордеров из-за массового разрушения зданий во время землетрясений.
После масштабного землетрясения в Турции задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, которые могут быть причастны к строительству зданий, которые были разрушены из-за стихийного бедствия.
Об этом пишет АР.
Отмечается, что внимание турецких властей сосредоточилось на том, кто виноват в том, что в сейсмоопасном регионе не провели необходимую подготовку на случай землетрясения.
Как отмечает агентство, хотя в Турции и действуют строительные нормы, которые соответствуют текущим сейсмологическим стандартам, соблюдаются они крайне редко. Этим объясняют такие масштабные разрушения во время землятресения.
Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.
Ранее сообщалось, что два мощных землетрясения в Турции, унесшие жизни около 30 тысяч человек, приведут к убыткам для экономики страны на сумму более $84 млрд, или около 10% ВВП.