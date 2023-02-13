Последствия землетрясений. В Турции выдали более сотни ордеров на арест из-за некачественной застройки 13 февраля, 10:36 Последствия землетрясения в Хатае, Турция (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Турции выдали более 130 ордеров из-за массового разрушения зданий во время землетрясений.

После масштабного землетрясения в Турции задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, которые могут быть причастны к строительству зданий, которые были разрушены из-за стихийного бедствия.

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Об этом пишет АР.

Отмечается, что внимание турецких властей сосредоточилось на том, кто виноват в том, что в сейсмоопасном регионе не провели необходимую подготовку на случай землетрясения.

Как отмечает агентство, хотя в Турции и действуют строительные нормы, которые соответствуют текущим сейсмологическим стандартам, соблюдаются они крайне редко. Этим объясняют такие масштабные разрушения во время землятресения.

Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемого в причастности к обрушению зданий.

Ранее сообщалось, что два мощных землетрясения в Турции, унесшие жизни около 30 тысяч человек, приведут к убыткам для экономики страны на сумму более $84 млрд, или около 10% ВВП.