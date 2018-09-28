Завод Порошенко опроверг информацию о выводе активов перед продажей

Завод будет продан как единый комплекс

Завод Кузня на Рыбальском в случае разрешения со стороны Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) будет продано покупателю как целостный имущественный комплекс.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия агентству Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы, компания Буд-Реновация является обществом, в качестве единственного владельца которого выступает завод Кузня на Рыбальском, поэтому подлежит отчуждению вместе с ним.

Кроме того, завершается возвращение (обратный выкуп) заводом Кузня на Рыбальском земельного участка у Центрального вокзала столицы. Завод будет продан как единый комплекс.

"Соглашение носит прозрачный характер, его сопровождает всемирно известная аудиторская компания Ernst&Young. Группа ТАС как потенциальный покупатель публично подтвердила свои намерения, что свидетельствует о высоком уровне доверия между участниками предстоящего соглашения и о взаимной ответственности относительно своих обязательств", - отмечают в пресс-службе.

Компанія Буд-Реновація заснована три місяці тому самим заводом Кузня на Рибальському, а її кінцевими бенефіціарами також є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко продает свой судостроительный завод Кузня на Рыбальском отечественному покупателю после согласия Антимонопольного комитета. Ряд СМИ распространил информацию об отчуждении имущества завода Кузня на Рыбальском в пользу компании Буд-Реновация.

27 сентября, группа ТАС заявила, что достигла предварительной договоренности о покупке завода Кузня на Рыбальском.

Завод Кузня на Рыбальском (ранее - Ленинская кузня) - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. Крупнейший акционер завода фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.