Zara и другие. Inditex решил открыть сразу 7 новых магазинов в киевском ТРЦ

Крупнейший в мире розничный продавец одежды – испанский ритейлер Inditex Group намерен открыть 7 магазинов в торгово-развлекательном центре River Mall в Киеве.

Об этом сообщили в ТРЦ, передают Українські Новини.

Общая площадь магазинов составит более 7,4 тыс. кв. м.

В частности, компания арендовала 3,5 тыс. кв. м под 2-этажный магазин Zara, 932 кв. м под магазин Bershka и 798 кв. м под магазин Pull&Bear. Магазин Massimo Dutti займет площадь 678 кв. м, Stradivarius – 557 кв. м, Zara Home – 529 кв. м. Также 408 кв. м будет отведено под магазин Oysho.

ТРЦ River Mall – мультифункциональный комплекс, в составе которого будет традиционный ТРЦ, различные развлекательные зоны, офисные помещения. Его общая площадь составит около 140 тыс. кв. м, арендная площадь – около 61,5 тыс. кв. м. Запуск ТРЦ запланирован на первый квартал 2019 года.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. В общей сложности сеть магазинов насчитывает почти 7,5 тыс. физических точек в 96 странах. Сейчас Inditex работает онлайн на 49 рынках.

Напомним, что Inditex планирует к 2020 году продавать через интернет товары всех принадлежащих ему брендов по всему миру, в том числе, в странах, где у него нет физических магазинов.