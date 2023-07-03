Самая большая в мире, первая в Европе. Во Львове строят школу с помощью 3D-печати — видео

3 июля, 13:14
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Во Львове строят школу при помощи 3D-принтера (Фото:Александр Лончак)

Во Львове строят школу при помощи 3D-принтера (Фото:Александр Лончак)

Во Львове с помощью 3D-принтера возводят новый корпус школы, которая уже действует, но стала тесной для детей. В помещении будут учиться 100 учеников младших классов, его площадь — 500 кв. м.

Эта школа станет первой в Европе и крупнейшей в мире, построенной с помощью 3D-печати. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер по цифровому развитию Михаил Федоров.

«Технология позволяет точнее использовать ресурсы и сокращать расходы на материалы. Для управления и контроля за роботом-печатником нужна команда всего из трех человек», — написал он.

Видео дня

Строительство по такой технологии на 20% дешевле и в 10 раз быстрее обычного.

Ранее сообщалось, что с помощью 3D-принтера NASAпланирует создавать здания для базы на Луне.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Львов Школа Строительство 3D-принтер 3D-печать 3D Михаил Федоров

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