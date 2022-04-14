Жилье и банки — да, офисы — нет. Глава Dragon Capital рассказал, во что инвестировать во время войны

14 апреля, 18:26
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Спрос на недвижимость на Западной Украине будет расти (Фото:Львовский горсовет)

Спрос на недвижимость на Западной Украине будет расти (Фото:Львовский горсовет)

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Спрос на жилую недвижимость в Киеве возобновится не раньше, чем через три года. Но в Западной Украине он будет расти.

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Об этом рассказал Томаш Фиала, глава инвестиционной компании Dragon Capital (владеет журналом НВ, сайтом NV и Радио НВ) в интервью Forbes Украина.

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По словам Фиалы, Dragon Capital продолжит инвестировать в недвижимость.

«Рынок изменится. Например, спрос на жилую недвижимость в Киеве будет небольшой и на его восстановление может уйти три года. Но на западе страны спрос на недвижимость вырастет. После войны, когда заработает страховка, планируем построить индустриальный парк во Львове. А вот традиционные офисы в ближайшее время строить не будем — спрос на них упадет», — рассказал Фиала.

Он также добавил, что на рынке M&A в ближайшее время ожидать всплеска активности не стоит: «Нужно 1−2 года, чтобы рынок восстановился до довоенных показателей. Такая динамика была после 2014 года, тогда массовости не было. Как правило, потенциальные покупатели, хотят купить все очень дешево, а владельцы компании редко идут на такие условия».

В то же время, по словам Фиалы, в хорошем состоянии находится банковский сектор, доход на капитал в нем составлял около 30%, — и кризис в этой сфере ждать на стоит.

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Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Банки Инвестиции Банковская система Недвижимость Жилье Dragon Capital Томаш Фиала инвесторы Офисная недвижимость Война России против Украины

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