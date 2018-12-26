Владельцу ОККО разрешили построить отель в центре Львова Сегодня, 18:03 752 Цей матеріал також доступний українською Визуализация: investinlviv.com Площадь Мицкевича, 9

Горсовет Львова разрешил владельцу сети автозаправочных комплексов ОККО Виталию Антонову построить гостиницу с торговыми помещениями и подземным паркингом в центре города.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно решению от 21 декабря 2018 года, строительство будет проводиться ООО Центр развития недвижимости на земельном участке площадью 0,109 га на площади Мицкевича, 9.

Высота здания не должна превышать 22,4 м (6 этажей), застройщик должен согласовать паспорт внешней отделки с целью сохранения вида исторического района. На первом этаже здания будут расположены магазины. Проект строительства также предусматривает подземный паркинг.

ООО Центр развития недвижимости создано в 2004 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей конечным бенефициаром указан Виталий Антонов - председатель Наблюдательного совета Концерна Галнафтогаз (сеть автозаправочных комплексов ОККО).