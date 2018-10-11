Владелец Lavina Mall рассказал, когда начнут строить вторую очередь ТРЦ

Строительство второй очереди торгово-развлекательного центра Lavina Mall в Киеве начнется приблизительно через семь-восемь месяцев.

Об этом сообщил девелопер Вагиф Алиев, передает Интерфакс-Украина.

"Строительство второй очереди ТРЦ Lavina Mall начнется через семь-восемь месяцев. Общая площадь составит 30 тыс. кв. м, арендуемая – 20 тыс. кв. м. Большая часть будет отведена под развлечения", - сказал он.

Как уточнил Алиев, в перспективе предусмотрено строительство третьей очереди, но сроки он не назвал.

Напомним, что в январе-июне 2018 года ТРЦ получил 184,2 млн грн чистой прибыли в сравнении с 88 млн грн чистого убытка в прошлом году.

Вагиф Алиев является владельцем крупных торговых центров в Киеве - Мандарин Плаза, Lavina Mall, Ocean Mall, Blockbuster Mall. Также ему принадлежат бизнес-центр Парус и ЖК Diamond Hill. Алиев входит в список 100-та самых богатых людей Украины.

ТРЦ Lavina создано в 2013 году. Основной деятельностью является сдача в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества. Девелопером ТРЦ Lavina Mall является строительный концерн Мегалайн.