Французский ритейлер Carrefour планирует выставить на продажу свои активы в Польше. Среди потенциальных покупателей может быть и украинская торгово-промышленная группа Fozzy Group, которая уже несколько лет выражает амбиции по выходу на польский рынок.

Об этом пишет польское издание Wiadomosci Handlowe.

Отмечается, что украинская группа уже владеет 90% акций компании IDKFA IDCLIP, которая управляет магазином Carrefour в Познани на условиях франшизы. Благодаря этой связи Fozzy получила определенную информацию о реалиях деятельности Carrefour в Польше, в частности о франчайзинговой части бизнеса французской компании.

Реклама

«Широкий портфель Fozzy Group также включает дисконтные магазины и минимаркеты. Общая структура похожа на структуру Carrefour в Польше, которая управляет продуктовыми магазинами различных форматов», — говорится в публикации. — «На конец второго квартала этого года французский оператор имел 768 магазинов на рынке Польши, включая 95 гипермаркетов, 148 супермаркетов, семь дисконтных магазинов (Supeco) и 518 магазинов шаговой доступности (преимущественно Carrefour Express)».

Carrefour также владеет 40 торговыми центрами.

«Главным преимуществом потенциального выхода Сильпо на польский рынок является большое количество украинского населения, проживающего здесь, а именно примерно 1,5 миллиона», — сообщил Игорь Гугля, директор GT Partners Ukraine и эксперт по украинскому рынку розничной торговли, — «Сеть хорошо знает своих клиентов и их предпочтения, и способна эффективно адаптировать свой ассортимент к их интересам. Это огромное преимущество»,

При этом он считает, что построение системного бизнеса на конкурентном польском рынке будет для Сильпо очень сложным.

«Главным препятствием является логистика … Ближайший распределительный центр Сильпо находится во Львове, более 200 км от Люблина и более 300 км от Кракова. Без собственного распределительного центра в Польше обслуживание большого количества супермаркетов будет сложным», — сообщил эксперт — «По нашим оценкам, даже для обслуживания граждан Украины только в Польше нужна сеть не менее 150−200 магазинов».

В Fozzy Group не прокомментировали информацию о возможной покупке магазинов Carrefour в Польше.

Как сообщалось, Fozzy Group совместно с польским менеджером Мацеем Гавронским создали в Польше совместную компанию IDKFA IDCLIP. Эта компания стала франчайзи французской торговой сети Carrefour.

90% IDKFA IDCLIP владеет Fozzy Holdings Limited, еще 10% - Гавронский.

Французский ритейлер Carrefour является крупнейшим в Европе и вторым по величине в мире после Walmart. Компания работает в 30 странах.

Сеть супермаркетов Сильпо является частью торговой корпорации Fozzy Group, в которую также входят магазины у дома Фора, оптовые гипермаркеты Fozzy, дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты Белая ромашка, Нежинский консервный завод и др.

Конечным бенефициаром корпорации является Владимир Костельман.