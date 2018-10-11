Вертолетная площадка Януковича перешла в собственность Киева

Арестованный конгрессно-выставочный центр Парковый, который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича, отдали в управление коммунальному предприятию Киева - Центру организации дорожного движения.

Об этом сообщил начальник управления Нацагентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Виталий Резник, пишет Украинская правда.

Сообщается, что в четверг, 11 октября, состоялось заседание Тендерного комитета АРМА, во время которого было сообщение о заминировании здания. После этого комитет провел рассмотрение в Киевском городском совете.

Правоохранители уже проверили здание. Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, информация о заминировании не подтвердилась.

Коммунальное предприятие принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта.

АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.

После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.

Отметим, что Генеральная прокуратура с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотребления властью в отношении владельца Паркового - Амадеус Ко.

В октябре 2017 года, после требований представителей Национального корпуса, свободе и правах сектора, объект решили передать в управление государству.