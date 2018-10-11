Вертолетная площадка Януковича перешла в собственность Киева

0 комментировать
КВЦ перешел городу
Фото: Парковый

КВЦ перешел городу

Арестованный конгрессно-выставочный центр Парковый, который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича, отдали в управление коммунальному предприятию Киева - Центру организации дорожного движения.

Об этом сообщил начальник управления Нацагентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Виталий Резник, пишет Украинская правда.

Сообщается, что в четверг, 11 октября, состоялось заседание Тендерного комитета АРМА, во время которого было сообщение о заминировании здания. После этого комитет провел рассмотрение в Киевском городском совете.

Правоохранители уже проверили здание. Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, информация о заминировании не подтвердилась.

Коммунальное предприятие принадлежит Киевскому городскому совету. Оно специализируется на обслуживании наземного транспорта.

АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.

После оглашения приговора имущество могут или конфисковать в пользу государства, или, если суд не увидит для этого оснований, вернуть владельцу.

Отметим, что Генеральная прокуратура с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотребления властью в отношении владельца Паркового - Амадеус Ко.

В октябре 2017 года, после требований представителей Национального корпуса, свободе и правах сектора, объект решили передать в управление государству.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Ритейл/Недвижимость ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове