Чтобы бизнес не выезжал из Украины. Хмельницкий собирается построить индустриальный парк во Львове 27 апреля, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Василий Хмельницкий (Фото:Василий Хмельницкий / Facebook)

Бизнесмен Василий Хмельницкий рассматривает возможность создания индустриального парка на территории промышленной зоны Сыгнивка во Львове.

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Как сообщил сам Хмельницкий в Facebook, индустриальный парк может стать основой для релокации украинских предприятий.

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«Рассматриваем вариант создания тут индустриального парка, чтобы наши производства не выезжали за границу, а оставались в Украине и создавали рабочие места у нас в стране», — написал бизнесмен по итогам встречи с мэром Львова Андреем Садовым.

По словам Хмельницкого, у его команды есть опыт реализации таких проектов.

Бизнес-проекты Василия Хмельницкого объединены в холдинговой компании UFuture и включают портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $500 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, составляет до $1 млрд.

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