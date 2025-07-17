Сделка почти на $50 млрд. В Японии сорвалось крупнейшее в истории иностранное поглощение

Канадская компания Alimentation Couche-Tard, владеющая международной сетью магазинов Circle K, после почти года переговоров официально отказалась от попытки поглощения своего японского конкурента — ритейл-гиганта Seven & I Holdings.

Как сообщает Couche-Tard, сделка на 6,77 трлн иен ($46 млрд) могла стать крупнейшим иностранным поглощением в истории Японии. Однако Couche-Tard отозвала свою заявку на покупку, заявив, что японский оператор крупнейшей в мире сети минимаркетов 7-Eleven отказался от «конструктивного взаимодействия».

Реклама

По данным аналитической платформы Dealogic, эта сделка стала крупнейшей из когда-то предложенных, но не реализованных корпоративных поглощений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Вы развернули целенаправленную кампанию по запутыванию и затягиванию процесса, что нанесло огромный ущерб Seven & I и ее акционерам», — говорится в письме Couche-Tard совету директоров японской компании.

«Хотя мы разочарованы решением Couche-Tard, оно не удивило нас. Мы не согласны с их многочисленными искажениями фактов», — заявила Seven & I в ответ, сообщает PR Newswire.

Couche-Tard изначально предложила приобрести весь бизнес Seven & I за пределами Японии и 40% японских активов, учитывая особое значение конбини (японских магазинов шаговой доступности) в условиях природных катастроф.

Однако отсутствие надлежащего доступа к корпоративной информации и нежелание семьи Ито (основателей Seven&I) вести переговоры поставили крест на этих планах.

В ответ Seven&I предложила менее привлекательный вариант — продать Couche-Tard международный бизнес в обмен на долю канадской компании, что не обеспечивало такую премию акционерам, как первоначальное предложение.

Couche-Tard не рассматривала вариант враждебного поглощения, что ограничило ее действия.

Seven & I управляет сетью из 85 000 магазинов шаговой доступности в 20 странах и регионах, планируя к 2030 году расширить ее до 100 000 магазинов в 30 странах и регионах. В 2021 году Seven & I приобрела Speedway, которая управляет магазинами у дома с заправочными станциями в США.

Alimentation Couche-Tard принадлежат магазины в Северной Америке, Швеции, Финляндии, Ирландии, Польше и других странах под брендами Couche-Tard и Circle K: около 17 000 магазинов почти в 30 странах мира.