В Украине запретили проектировать автостоянки на тротуарах

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Запрет будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах
Фото: pixabay/LYRL

Запрет будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах

В Украине с 1 сентября начал действовать запрет на проектирование временных стоянок для автомобилей на тротуарах.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидается, что запрет будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах, налаживанию транспортного движения в населенных пунктах и уменьшению заторов. Также по словам замглавы министерства Льва Парцхаладзе, это приведет к минимизации возможных аварий с участием пешеходов.

Кроме того, согласно нововведениям, проектирование временных автостоянок также не допускается вдоль проезжих частей магистралей общегородского значения, а также на магистралях районного значения в случае, когда коэффициент использования пропускной способности приближается к 1 и при выделении на этих магистралях отдельных полос для движения маршрутного транспорта.

Обновленные государственные строительные нормы были разработаны на замену аналогичным нормам 2001 года. Новые нормы распространяются на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих дорог в населенных пунктах.

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