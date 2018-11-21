В Украине выросла розничная торговля

За десять месяцев 2018 года (январь-октябрь) индекс физического объема оборота розничной торговли относительно аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах вырос на 5,4%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, в октябре этого года индекс физического объема оборота розничной торговли увеличился на 5%, а в сравнении с сентябрем - на 2%.
Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-октябре 2018 года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Луганской (на 27%), Донецкой (на 12,9%), Закарпатской (на 11,5%) и Полтавской (на 11 4%) областях.
Отметим, что товарооборот розничной торговли Украины в январе-сентябре 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. По итогам восьми месяцев рост составил 5,4%.
Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816,6 млн грн.
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