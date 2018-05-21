В Украине выросла розничная торговля

При этом индекс физического объема оборота розничной торговли в апреле в сравнении с мартом уменьшился на 2,9%

За четыре месяца (январь-апрель) 2018 года товарооборот розничной торговли вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом индекс физического объема оборота розничной торговли в апреле в сравнении с мартом уменьшился на 2,9%, в сравнении с апрелем прошлого года вырос на 7,6%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли за четыре месяца текущего года был зафикован в Винницкой (на 11,1%), Закарпатской (на 9,2%), Сумской (на 8,9%), Черкасской (на 8,8%) и Черниговской (на 8,7%) областях.

Отметим, что за первые три месяца 2018 товарооборот розничной торговли в Украине в сопоставимых ценах увеличился на 7,6% в сравнении с январем-мартом прошлого года.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 8,8% в сравнении с 2016 годом и составил 816,6 мрлд грн.