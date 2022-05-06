Более 400 жилых комплексов. Где в Украине застройщики возобновили работы — карта 6 мая, 16:00 Цей матеріал також доступний українською В Украине возобновили строительные работы более чем на 400 жилых объектах (Фото:@senivpetro / Freepik)

В Украине возобновили строительные работы более чем на 400 жилых комплексах, из них 65 — в Киеве, 45 — в Одессе.

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«В Украине сейчас строятся более 400 жилых комплексов. 65 из них в Киеве, еще 45 в Одессе. Возобновили строительство также в Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге, Черкассах, Умани. В западных областях сейчас возводится 245 ЖК», — сообщает портал ЛУН.

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Карта ЖК Украины, на которых возобновилось строительство, доступна по этой ссылке, данные на ней обновляются ежедневно.

Корисна карта ЛУН Місто была запущена в марте 2022 года, чтобы помочь найти аптеки, заправки и супермаркеты, работающие во время войны. Недавно на ней появилась возможность проверить наличие горючего на заправках Украины.

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