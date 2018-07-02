В Украине увеличилось количество жилья

На начало года в Украине насчитывалось 17 млн квартир

По состоянию на 1 января 2018 года жилищный фонд Украины составил 984,8 млн кв. м общей площади, что на 0,7%, или 6,9 млн кв. м, выше показателя на 1 января 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает агентство Интерфакс-Украина.

На начало года в Украине насчитывалось 17 млн квартир, из которых 19,5% составляли однокомнатные, 36,6% – двухкомнатные, 32,6% – трехкомнатные и 11,3% – с четырьмя и больше комнатами. 60,9%, или 599,4 млн кв. м общей площади жилых помещений, находились в городских населенных пунктах.

Доля жилых домов квартирного типа составила 98,4% общей площади жилфонда, тогда как площадь жилых помещений в общежитиях и нежилых зданиях – 1,6%.

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.