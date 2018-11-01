В Украине стали покупать больше квартир

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Украинцы стали активнее покупать квартиры
Фото: НВ

Украинцы стали активнее покупать квартиры

В третьем квартале 2018 года в Украине нотариусы заключили 180,3 тыс. сделок с недвижимостью, что на 10% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом, пишет liga.net.

С июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14,2 тыс. договоров с недвижимостью, частные - 166,9 тыс. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.

За аналогичный период прошлого года нотариусы оформили 163,9 тыс. договоров, из которые частные заключили 14,4 тыс. сделок и государственные - 149,5 тыс. договоров.

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