Спрос пошел вверх. Сколько стоит аренда жилья в Киеве и будут ли расти цены? Спойлер: да 16 мая, 11:55 NV Премиум В Киеве растут цены на аренду жилья — в чем причина (Фото:mtot.gov.ua)

Киев снова становится магнитом для украинцев благодаря относительной безопасности и наличию работы. Спрос на аренду жилья сейчас на треть выше по сравнению с началом года. Арендодатели начали повышать цены.

Вариантов для сдачи жилья в аренду не осталось, признается NV директор АН Брок-Риэлти Дмитрий Корчев. Недавно он сдал последнюю квартиру за 7 тыс. грн в месяц. Это скорее исключение, но его коллеги из других агентств недвижимости подтверждают тенденцию: сейчас удается сдать жилье, которое клиенты не просматривали последние несколько месяцев.

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