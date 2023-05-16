Спрос пошел вверх. Сколько стоит аренда жилья в Киеве и будут ли расти цены? Спойлер: да

16 мая, 11:55
NV Премиум
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В Киеве растут цены на аренду жилья — в чем причина (Фото:mtot.gov.ua)

В Киеве растут цены на аренду жилья — в чем причина (Фото:mtot.gov.ua)

Автор: Александра Некращук

Киев снова становится магнитом для украинцев благодаря относительной безопасности и наличию работы. Спрос на аренду жилья сейчас на треть выше по сравнению с началом года. Арендодатели начали повышать цены.

Вариантов для сдачи жилья в аренду не осталось, признается NV директор АН Брок-Риэлти Дмитрий Корчев. Недавно он сдал последнюю квартиру за 7 тыс. грн в месяц. Это скорее исключение, но его коллеги из других агентств недвижимости подтверждают тенденцию: сейчас удается сдать жилье, которое клиенты не просматривали последние несколько месяцев.

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Теги:   Киев Недвижимость Квартиры Аренда жилья Ринок нерухомості

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