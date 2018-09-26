В Украине предложили ограничить ввод жилья в эксплуатацию

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Депутаты хотят запретить ввод в эксплуатацию жилья без социальной инфраструктуры
Фото: Pixabay

Депутаты хотят запретить ввод в эксплуатацию жилья без социальной инфраструктуры

Группа народных депутатов Украины зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о запрете ввода в эксплуатацию жилых объектов без детских садов, школ и поликлиник.

Соответствующий проект №9118 внесен в парламент 21 сентября.

Его авторами выступили народные депутаты Ирина Суслова (БПП), Тетяна Рычкова (БПП), Алена Бабак (Самопомич), Ольга Червакова (БПП), Ирина Луценко (БПП) и другие.

"Проектом Закона исключено принятие в эксплуатацию объектов, возводимых в случае комплексной застройки территории, и жилых комплексов в случае, если предварительно не приняты в эксплуатацию объекты общественного обслуживания населения социальной сферы (учреждения дошкольного образования, учреждения общего среднего образования, учреждения здравоохранения), которые входят в состав утвержденной проектной документации, или же их принятие в эксплуатацию осуществляется одновременно с другими объектами", – говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту закона, технико-экономические показатели необходимой социнфраструктуры войдут в перечень исходных данных для строительства. Ввод жилья станет возможным только после принятия в эксплуатацию социальных объектов или одновременно с ними.

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