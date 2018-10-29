В Украине открылся первый аутлет-магазин швейцарской сети спортивных товаров

Украинская сеть строительных гипермаркетов Эпицентр К открыла первый мультибрендовый аутлет-магазин швейцарской сети спортивных товаров Intersport.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Магазин находится по ул.Берковецкой в Киеве, его площадь составляет 2,8 тыс. кв. м. Таким образом, швейцарский ритейлер расширил сеть в Украине до 23 торговых точек.

"В аутлет Intersport на Берковецкой будут представлены брендовые вещи и собственные торговые марки Intersport", – отметила директор Intersport Украина Юлия Максименко.

Напомним, ранее в этом году в Украине открылся магазин крупного производителя спортивной одежды и аксессуаров – американского бренда Under Armour.

Еще одна крупнейшая сеть магазинов спортивной одежды – французский бренд Decathlon – откроет свой первый магазин в Киеве в начале 2019 года в ритейл-парке Петровка между гипермаркетами Ашан и Эпицентр.

Эпицентр К создан в 2003 году. Первый его гипермаркет был открыт в Киеве в декабре того же года. Согласно отчету Антимонопольного комитета за 2017 год, доля сети строительных гипермаркетов Эпицентр на рынке Киева составляет 53%.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками Эпицентр К являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%). Уставный капитал гипермаркета составляет 158,6 млн грн.

Группа компаний Intersport создана в 1968 году. Сеть насчитывает более 5,5 тыс. магазинов в 44 странах мира.

В 2015 году Эпицентр К подписала договор о партнерстве со швейцарской IIC-Intersport International Corporation GMBH, выступающей одним из лидеров мировой торговли спортивными товарами.