В Украине ограничили строительство за городом

В Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы, ограничивающие максимальную высоту жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как рассказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, Киевская область ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 млн кв. м жилья, в то время как Киев - 1,5-1,6 млн кв. м.

По его словам, сельская местность застраивается как в городах, хотя нет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры.

Кроме того, когда строятся 25-30 этажные дома в селах, то отсутствует пожарная безопасность, ведь в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотных зданиях.

Согласно ДБН, в сельских населенных пунктах с численностью до 1000 человек допускается исключительно усадебная застройка; более 1000 человек - усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно).

В поселках городского типа разрешается строительство многоквартирной жилой застройки до 15 м (до 5 этажей включительно). В городах с численностью до 50 тыс. - высотность многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9-ти этажей включительно).

В городах с населением 50-100 тыс. можно строить дома до 48 м (до 16-ти этажей включительно). В городах с численностью более 100 тыс. высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.

Высота определяется без учета шатровой кровли в случае ее устройства. В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.