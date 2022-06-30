Выводы из трагедии в Амсторе. В киевских ТРЦ запретили работу детских развлекательных площадок

30 июня, 11:11
ТРЦ Lavina Mall в марте получил незначительные повреждения во время обстрелов агрессорами (Фото:Lavina Mall)

ТРЦ Lavina Mall в марте получил незначительные повреждения во время обстрелов агрессорами (Фото:Lavina Mall)

В Киеве запретили работу детских площадок и развлекательных комплексов на территории торгово-развлекательных центров столицы после ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщила руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

«На сегодня уже принято решение военной администрацией города Киева: уже есть запрет на работу детских развлекательных площадок непосредственно в торговых центрах», — сказала она.

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«Совет от спасателей, например, не пользоваться по возможности такими объектами, лучше пользоваться теми, в которых или рядом с которыми есть укрытие», — добавила Водолага.

27 июня российские террористы нанесли ракетный удар по торговому центру Амстор в Кременчуге (Полтавская область).

Трагедия унесла жизни минимум 18 человек, более 60 получили ранения, 21 человек считается пропавшим без вести.

https://www.youtube.com/embed/UZ6NBxaLkKE
Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Киев Торговый центр ГСЧС ТРЦ Амстор Война России против Украины

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