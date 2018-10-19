В Киеве в 100 раз уменьшили налог на землю под многоэтажки

Киевсовет уменьшил налог на землю под многоэтажки в 100 раз

Киевский городской совет принял во втором чтении решение установить ставку налога на землю, используемую для строительства и обслуживания многоквартирных домов, на уровне 0,01% против 1% ранее.

Соответствующие изменения содержатся в решении Киевсовета Об установлении местных налогов и сборов в г. Киев от 23 июня 2011 года, принятом за основу 19 июля 2018, передает Интерфакс-Украина.

"Застройщики получили подарок: в 100 (!) раз уменьшен налог на землю, отведенную под строительство и обслуживание многоквартирных домов", - написал на своей Facebook-странице член депутатской группы Киевская команда Леонид Антоненко.

Он напомнил, что первое уменьшение - с 1% до 0,1% - было проголосовано в июле в процедуре первого чтения. Тогда оно обосновывалось необходимостью предоставления льготы для ОСМД, которые обслуживают многоквартирные дома.

"Но новый классификатор целевых назначений земель не содержит отдельного класса для ОСМД. Новый класс объединяет строительство и обслуживание в единый пакет. Именно поэтому льгота, которая якобы адресовалась ОСМД, пакетно распространилась и на застройщиков", - отметил Антоненко.

Он также добавил, что отдельные депутаты ко второму чтению предложили уменьшить налог еще в 10 раз, чтобы предоставить больше льгот ОСМД. Эту инициативу также поддержали.