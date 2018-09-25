В Киеве откроют первый торговый центр над станцией метро

В декабре 2018 года откроется ТРЦ Oasis

К концу этого года в Киеве откроется первый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Oasis над станцией метро Героев Днепра.

Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании NAI Ukraine.

Общая площадь ТРЦ составит почти 14,5 тыс. кв. м, полезная площадь – 13,2 тыс. кв. м.

По данным компании, якорным арендатором выступит супермаркет Varus, заведения общественного питания Пузата-Хата и KFC на фуд-корте. Среди других арендаторов – KyivStar, Сота, Yves Rocher, Золотой Век.

По данным NAI Ukraine ежедневный поток в районе метро – более 100 тыс. человек в сутки.

Заказчиком ТРЦ Oasis является Фирма Эликон Лтд. Компания создана в 1994 году. Основным видом деятельности является исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 25 сентября 2018 года, участниками компании являлись Сергей Луцковский (48%), Светлана Дементий (47%) и Наталия Лешкова (5%).