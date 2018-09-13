В IKEA рассказали о планах расширения бизнеса в Украине

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома – шведская компания IKEA заинтересована в скорейшем запуске интернет-магазина компании для украинского рынка.

Об этом сообщил главный исполнительный директор IKEA в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке, передают Українськi Новини.

"По результатам работы нашей первой точки реализации будем строить дальнейшие планы, открываться в других локациях, в том числе будем пытаться как можно быстрее запускать электронный магазин, то есть электронную коммерцию, что ускорит темпы нашего выхода на рынок и сделает нас более доступными для широкого круга потребителей", - сказал он.

Конкретные сроки запуска интернет-магазина Вановербеке не уточнил, при этом отметив, что для его полноценной работы необходимо построение сети дистрибуции.

"IKEA сейчас занимается разработкой абсолютно нового цифрового решения, которое будет максимально дружественным для потребителя. И мы хотели бы в Украине внедрять не старую систему, а выходить из новой системы. Именно поэтому нужно будет немного больше времени... Нам необходимо налаживать работу нашей сети дистрибуции и уже тогда можно будет говорить о полноценном запуске", - сказал он.

Ранее компания сообщила, что откроет свой первый магазин в Украине летом 2019 года в киевском в торгово-развлекательном центре Ocean Mall.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, первый собственный магазин компании открылся в 1958 году. На конец августа 2018 года ритейлер управлял 403 магазинами в 49 странах мира. Продажи IKEA в период с сентября 2016 года по август 2017 года составили €38,3 млрд, сообщает компания на официальном сайте. За этот же период магазины сети посетили 936 млн человек. В Украине бренд IKEA зарегистрирован с 1994 года и принадлежит нидерландской компании Inter IKEA Systems. С 2014 года компания стала владельцем бренда с надписью на кириллице и новых графических изображений на английском.