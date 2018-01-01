Украинцы купили рекордное количество электроники за неделю "черной пятницы" Сегодня, 17:12 26 Цей матеріал також доступний українською Самыми популярными товарами на рынке стали смартфоны

С 19 по 25 ноября оборот продаж бытовой техники и электроники в Украине 2,5 млрд грн, что на 146% больше, чем за предыдущую неделю.

Такой показатель стал самым высоким за весь период проведения еженедельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

Самыми популярными товарами на рынке стали смартфоны, продажи которых выросли на 108% в сравнении с предыдущей неделей. В прошлом году смартфоны в "черную пятницу" выросли всего на 50%. В среднем цена каждой отдельной модели смартфона уменьшилась на 6% относительно предыдущей недели.

Наибольший рост показал рынок телевизоров - за неделю "черной пятницы" он вырос на 261%, тогда как в 2017 году - на 171%. Самая популярная модель недели продавалась в среднем с 16%-ной скидкой.

Продажи холодильников выросли на 219%. Украинцы купили в три раза больше холодильников, чем на предыдущей неделе. Реальное среднее снижение цены самой популярной модели недели составил 12%, других популярных моделей - 10%.

За неделю украинцы купили втрое больше стиральных машин, чем на предыдущей неделе. Темп роста в деньгах составил 168%, а самая популярная модель продавалась со скидкой 14%.

Продажи пылесосов выросли на 169%. Снижение цены на самую популярную модель составило 25%, реальное среднее снижение цены на бестселлеры недели достигало 43%.

На рынке ноутбуков наблюдался рост продаж на 82% в деньгах и почти двойной рост в натуральном измерении. Среднее снижение цены на самую популярную модель составило 6%.

Для сравнения, в прошлом году рост недели "черной пятницы" к предыдущей неделе составил 80%. Он был на 50% успешнее, чем в 2017 году.