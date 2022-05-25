Девелоперы поверили в победу. Строительные работы возобновили на 50% новых жилых комплексов Украины — карта
Стройка в Харькове (Фото:Харьковский городской совет)
В Украине активно возобновились строительные работы по возведению новых жилых комплексов. В среднем работу на стройплощадках возобновили около 50% ЖК страны.
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Как свидетельствуют данные ЛУН, портала по поиску квартир, наиболее активно работают застройщики Черкасской области — работы восстановлены на 92% площадок ЖК.
В Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство пока полностью заморожено. Первое возобновление строительства отмечено в Харькове, Чернигове, Буче, Ирпене.
Среди западных регионов наименьшая доля восстановления — в Черновицкой области, там строительство возобновили 62% ЖК. Наибольшая доля восстановления в Закарпатской и Волынской областях — 88%.
Уже 17% жилых комплексов в Киеве возобновили работы и еще 20% - в Киевской области. В Днепропетровской области есть оживление в 31% ЖК, а в соседней Полтавской — 72%.
Ранее сообщалось, что ЛУН исследовал, как изменился рынок аренды и продажи вторичного жилья в мае.
В расчете доли восстановления строек учитывались только жилые комплексы, которые вели строительство в феврале. Поэтому не учитывались новостройки:
— уже построенные, но продажи по которым еще не завершены;
— не приступившие к строительству до 24 февраля;
— замороженные или приостановившие строительство еще до 24 февраля.
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