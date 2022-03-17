Эвакуация в Польшу. Где лучше искать жилье и работу, сколько стоит аренда квартир 17 марта, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Украинцы на пункте Медика (Польша) (Фото:Chris Melzer / UNHCR)

Большой поток беженцев из Украины привел к буму и дефициту на рынке аренды недвижимости в Польше.

С начала марта количество запросов на жилье в Польше на популярных сайтах объявлений значительно выросло — на 166% на портале Otodom и на 114% на OLX по сравнению с последней неделей февраля 2022 года. Количество объявлений уменьшилось на четверть. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Квартиры для аренды быстро исчезают в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске, поскольку украинцы, прежде всего, едут в большие города Польши. Часть беженцев размещают в специальных центрах, также поляки принимают украинцев в свои семьи или отдают дома или квартиры бесплатно.

Из-за повышенного спроса рынок уже отреагировал ростом цен аренды на 20−25%. Снять двухкомнатную квартиру в Варшаве площадью 45 кв. м обойдется в 3 тыс. злотых (21 тыс. грн.) и выше. В феврале такую квартиру можно было арендовать за 2,5 тыс. злотых.

«Гражданам Украины, которые приезжают в Польшу, стоит поселяться и в менее известных и небольших городах. Таким образом, у них увеличиваются возможности трудоустроиться. Большие польские производственные предприятия расположены как раз в пределах малых городов. И именно они сейчас имеют больше вакансий для украинских женщин, которые могут приступить к работе без опыта и знания польского языка, и готовы подстраивать производственные процессы с учетом того, что женщины приехали в Польшу с детьми», — утверждает генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

По состоянию на 16 марта в Польшу приехало 1,5 млн украинцев. Польский Сейм принял специальный закон, регулирующий процесс пребывания, трудоустройства и доступа к социальным программам для беженцев из Украины.

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