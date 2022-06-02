Выжил и откроется. ТРЦ Retroville в Киеве частично возобновит работу 15 июня 2 июня, 17:49 Цей матеріал також доступний українською ТРЦ Retroville в Киеве, разрушенный российскими агрессорами вечером 20 марта (Фото:Александр Медведев / НВ)

Столичный ТРЦ Retroville частично возобновит работу 15 июня. Полное восстановление запланировано на август.

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Об этом заявила генеральный директор Retroville Рената Якубчениене, сообщает Интерфакс-Украина.

«15 июня открываем одну часть, там, где Паспортный сервис, открыты пока будут только 4 и 5 входы. Возобновят работу арендаторы, которые там располагаются. Вторая часть ТРЦ открывается в начале августа», — сообщила она.

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По ее словам, возобновят свою роботу более 15 магазинов, среди которых: Terranova, JYSK, New Balance, Famo, Duna, Vovk, CallagHan, Formenti, Sketchers, Vizhital, Sarto Grange, Athletics и др. Посетители смогут получить услуги в Сервисном центре и Паспортном сервисе.

20 марта ТРЦ Retroville в Подольском районе Киева попал под обстрел российских военных, был поврежден один из входов в торговый центр, офисное здание и фитнес-центр.

ТРЦ Retroville открылся 29 мая 2020 года. Развитием проекта занималась группа BT Invest, в частности, входящая в нее инвестиционно-девелоперская компания Stolitsa Group. Общая площадь Retroville составляет 122,7 тыс. кв. м, из которых 11,1 тыс. кв. м занимает бизнес-центр класса B, а 80,7 тыс. кв. м — ТРЦ.

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