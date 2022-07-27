Шаг к национализации? Почему закрылся ТРЦ Ocean Plaza — война, арест, российские владельцы 27 июля, 10:20 Сюжет Эксклюзив НВ Ocean Plaza больше не работает (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)

Сеть гипермаркетов Ашан ушла из ТРЦ Ocean Plaza, его имущество арестовано. Торговый центр связывают с семьей Аркадия Ротенберга, друга российского диктатора Владимира Путина

25 июля французская сеть Ашан закрыла свой супермаркет в ТРЦ Ocean Plaza. «Администрация сообщила о прекращении работы торгового центра», — объяснил ретейлер на своей странице в facebook. Ашан — единственный крупный арендатор, который работал в ТРЦ после начала военной агрессии России в Украине. Теперь ушел и он — владельцы решили полностью закрыть Ocean Plaza.

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В чем причина? Здание ТРЦ арестовано, рассказали несколько собеседников НВ Бизнес. Косвенное подтверждение этой информации удалось найти в реестре судебных решений. Что ждет один из самых крупных и успешных торговых центров Киева?

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