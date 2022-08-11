Раскрыть тайну. Почему арестовали ТРЦ Ocean Plaza и что его ждет в АРМА — эксклюзив НВ 11 августа, 12:40 Сюжет Эксклюзив НВ Российские собственники теряют контроль над ТРЦ Ocean Plaza (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Связи с российским бизнесменом из окружения Путина Аркадием Ротенбергом и многомиллионные разногласия с налоговой плохо сказались на бизнесе ТРЦ Ocean Plaza. Среди вариантов — продажа либо развитие в интересах государства



В четверг, 11 августа, киевляне ждали обещанного открытия одного из крупнейших киевских ТРЦ Ocean Plaza. Но в 10 утра двери были закрыты. Не работал ни сам ТРЦ, ни гипермаркет Ашан, у которого есть отдельный вход. «Значительная часть арендаторов не готовилась к открытию», — рассказал НВ Бизнес директор крупной сети по продаже одежды и обуви, пожелавший остаться неназванным. Во-первых, не все были готовы вовремя доставить товар в магазины, следует из письма менеджмента арендаторам, которое опубликовал Forbes. Но есть и другая причина — повторный арест комплекса, о котором стало известно двумя днями ранее.

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Нацагентство по вопросам розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило арестованные корпоративные права одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в столице, заявил 9 августа генеральный прокурор Андрей Костин.

«Среди его конечных бенефициарных владельцев — граждане России из близкого окружения главы страны-агрессора», — сообщил он, добавив, что передача произошла в рамках уголовного дела. Костин не назвал объект, но подтвеждение, что речь идет об Ocean Plaza позже повилось в судебном реестре.

«Деньги от деятельности ТРЦ перечислялись через цепочку финансовых операций в адрес граждан России, — добавил Костин. — Последние в дальнейшем использовали их, в частности, для финансирования производства и поставок боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора».

ТРЦ Ocean Plaza фигурирует в нескольких знаковых судах, выяснил НВ Бизнес. Чтобы в них разобраться, важно понимать, кому принадлежит комплекс, как его строили и каким образом владельцы получают с него прибыль. А это — миллионы долларов.



Кому принадлежит Ocean Plaza?

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