Из-за ракетных ударов. Ряд киевских ТРЦ и ритейлеров сегодня не будут работать

10 октября, 12:50
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Некоторые киевские ТРЦ и ритейлеры сегодня не будут работать (Фото:ЦУМ/Facebook)

Некоторые киевские ТРЦ и ритейлеры сегодня не будут работать (Фото:ЦУМ/Facebook)

Киевские торгово-развлекательные центры и ритейлеры в центре города не будут работать в понедельник, 10 октября, из-за обстрелов столицы и области.

В частности, «из соображений безопасности ЦУМ Киев сегодня будет закрыт».

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Также, что не будут работать сообщили ТРЦ Lavina Mall с парком развлечений Galaxy и кинотеатром Multiplex.

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Кроме того, о закрытии сообщили также ритейлеры Goodwine и Citrus.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате обстрела были повреждены сооружения КНУ имени Тараса Шевченко, филармонии, музеев Ханенко и бизнес-центр 101 Tower.

В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах в Киеве.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Киев ЦУМ Цитрус Война России против Украины ракетный обстрел

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