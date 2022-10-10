Из-за ракетных ударов. Ряд киевских ТРЦ и ритейлеров сегодня не будут работать 10 октября, 12:50 Некоторые киевские ТРЦ и ритейлеры сегодня не будут работать (Фото:ЦУМ/Facebook)

Киевские торгово-развлекательные центры и ритейлеры в центре города не будут работать в понедельник, 10 октября, из-за обстрелов столицы и области.

В частности, «из соображений безопасности ЦУМ Киев сегодня будет закрыт».

Также, что не будут работать сообщили ТРЦ Lavina Mall с парком развлечений Galaxy и кинотеатром Multiplex.

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Кроме того, о закрытии сообщили также ритейлеры Goodwine и Citrus.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.



В результате обстрела были повреждены сооружения КНУ имени Тараса Шевченко, филармонии, музеев Ханенко и бизнес-центр 101 Tower.

В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах в Киеве.